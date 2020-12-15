Французький стартап NextMind вже приймає замовлення на нейронний інтерфейс Dev Kit. Гаджет перетворює сигнали мозку в цифрові команди і дозволяє управляти комп'ютерами і AR/VR-гарнітурами. На відміну від нейроінтерфейсів, на зразок Neuralink Ілона Маска, система Dev Kit неінвазивна — тобто не імплантується, а кріпиться до потилиці.

Пристрій доступний усім бажаючим в 36 країнах. Програмне забезпечення працює на базі машинного навчання – чим частіше користувач включає Dev Kit, тим краще працює нейроінтерфейс, пише engadget.

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Що відомо

Створення нейронного профілю займає близько 45 секунд, але розробники рекомендують проводити регулярне калібрування для точного зчитування сигналів. NextMind також обіцяє випускати регулярні оновлення і, з часом, відмовиться від процесу рекалібрування.

Nexmind Dev Kit поставляється з п'ятьма демонстраційними додатками:

Pinpad – дозволяє розблокувати підключений пристрій уявною командою.

Neuro TV – перемикає канали, відтворює або призупиняє контент, а керує звуком.

програмою для створення музичних доріжок – допомагає створювати музику за допомогою "сили думки" із запропонованих нот і патернів.

іграми Platform Game і Brickbreaker, які одночасно управляються за допомогою NextMind Sensor і стандартних геймпадів для ПК.



Нейронний інтерфейс Dev Kit / Фото engadget

За словами гендиректора NextMind Сіда Коудера, ці додатки – лише незначна частина того, на що здатний нейронний інтерфейс. Глава компанії припускає, що незабаром такі пристрої дозволять шукати фотографії в мережі, лише уявивши їх.

Зараз NextMind веде переговори з 25 компаніями про підписання контрактів на постачання корпоративних комплектів. Три з них вже погодилися інтегрувати технологію Dev Kit у свої майбутні продукти.

Ціна

Один інтерфейс обійдеться в 399 доларів (11 110 гривень).