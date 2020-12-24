Вчені за допомогою нейромереж провели пошук нових об'єктів на поверхні Місяця. Вони виявили понад 100 тисяч нових кратерів.

Планетологи обробили знімки поверхні Місяця, застосувавши для цього спеціальну нейромережу. Самі фото зроблені китайськими зондами "Чан'е-1" і "Чан'е-2". В результаті вдалося ідентифікувати понад 100 тисяч раніше невідомих кратерів. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature Communications.

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Що відомо

Нове дослідження китайських астрономів під керівництвом планетолога Чень Яна з Цзіліньского університету показало, що кількість великих кратерів на поверхні Місяця може бути в кілька разів вищою, ніж вважалось раніше. Вчені використали спеціальний алгоритм, здатний визначати на знімках сліди кратерів і встановлювати їх вік на основі різноманітних даних, таких як колір порід, особливості структури поверхні та сусідство з меншими кратерами.

Аналіз знімків поверхні супутника Землі дозволив виявити близько 117 тисяч кратерів діаметром 1 кілометр і більше. Раніше астрономам були відомі близько 7 тисяч кратерів. Більшість з раніше відомих виникли приблизно 3,92-3,85 мільярда років тому. В результаті дослідження практично подвоїлася кількість невеликих кратерів діаметром від 1 до 3 кілометрів, а також максимально великих, діаметр яких від 200 до 500 кілометрів.

З поверхні землі сліди падіння дрібних астероїдів під дією ерозії зникають досить швидко. Але на Місяці ситуація інакша. Там немає атмосфери, вітру й води. Тому за чотири мільярди років існування Сонячної системи на поверхні Місяця утворилася величезна кількість кратерів. За оцінками вчених на поверхні супутника Землі приблизно п'ять тисяч кратерів діаметром від 1 до 20 кілометрів, близько мільйона кратерів діаметром від 10 метрів до 1 кілометра, тоді як кратерів діаметром менше 10 метрів — близько мільярда.