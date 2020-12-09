У вересні астрономи виявили у космосі незвичайний об'єкт 2020 SO, який привернув увагу своїми розмірами та орбітою. Лабораторія реактивного руху NASA нещодавно підтвердила, що це верхній ступінь ракети Atlas Centaur зонда Surveyor 1, запущеного у 1966 році.

Для аналізу об'єкта NASA використовували дані, зібрані Інфрачервоним телескопом НАСА (IRTF), і аналіз орбіти, який провів Центр вивчення навколоземних об'єктів (CNEOS).

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Неочікувана знахідка

Об'єкт, виявлений у вересні астрономами, які шукають навколоземні астероїди за допомогою фінансованого NASA оглядового телескопа Pan-STARRS1 на Мауї, викликав інтерес у планетологів через свої розміри і незвичайну орбіту і вивчався обсерваторіями по всьому світу. Подальший аналіз орбіти SO 2020 року показав, що об'єкт наближався до Землі кілька разів протягом десятиліть, причому у 1966 році він був досить близький до нашої планети. Це й породило версію про земне походження об'єкта.

Спостереження за допомогою Великого бінокулярного телескопа або LBT показали, що 2020 SO не є астероїдом.

У ході серії наступних спостережень вчені проаналізували склад SO 2020 за допомогою IRTF і порівняли отримані спектральні дані зі спектром нержавіючої сталі 301, матеріалу, з якого були зроблені ракетні прискорювачі Centaur у 1960-х роках. Були виявлені невідповідності, але команда припустила, що вони викликані впливом на об'єкт суворих умов космосу протягом півстоліття. Тоді було вирішено провести додаткові дослідження.

In 1966 @NASA launched Surveyor 2 to the Moon. Over 50 years later, #PlanetaryDefense experts at @PanSTARRS1 and @NASAJPL detected what could be the upper stage of the rocket that carried Surveyor 2 off our planet: Learn more about this temporary visitor: https://t.co/zVV9P0rXyK pic.twitter.com/oAmEnbFcKd — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) November 12, 2020

Вчені хотіли отримати спектральні дані іншого ракетного прискорювача Centaur, який багато років перебував на навколоземній орбіті, щоб потім порівняти їх зі спектром SO 2020. Однак зафіксувати ці дані було складно, оскільки Centaur рухається небом з великою швидкістю.

Попри це, вранці 1 грудня команда змогла поспостерігати ракету-носій запуску 1971 на геостаціонарній перехідною орбіті, і отримала хороший спектр.

Подальше порівняння спектрів показало, що вони узгоджуються один з одним.

SO 2020 близько підійшов до Землі 1 грудня і буде залишатися у межах сфери гравітаційного домінування нашої планети в межах 1,5 мільйона кілометрів доти, поки не вийде на навколосонячну орбіту у березні 2021 року. Астрономи продовжать спостерігати за об'єктом до цього моменту.

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Про п рограму Surveyor

Програма Surveyor складалася з семи безпілотних місячних місій, які були запущені у період з травня 1966 року по січень 1968 року. П'ять зондів: Surveyor 1, 3, 5, 6 і 7, успішно здійснили посадку на місячну поверхню. Запуск Surveyor 2 відбувся 20 вересня 1966 року. При спробі маневру на півдорозі один з двигунів апарата не включився, і він впав на Місяць на південний схід від кратера Коперник 22 вересня 1966 року.