Перша інформація про незвичайний смартфон LG Wing з обертовим екраном з'явилася у мережі в травні цього року, а нещодавно компанія оголосила дату презентації оригінального пристрою. Менш ніж за тиждень до анонсу новинка вже потрапила в руки мережевих інформаторів, які не упустили можливості продемонструвати її в дії.

В опублікованому відео показаний один з варіантів взаємодії зі смартфоном з оригінальним форм-фактором ґаджета, повідомляє 24 канал. Зокрема, автор відео показав роботу панелі швидких налаштувань, орієнтацію якої можна перемикати на основному дисплеї між книжкової та альбомної за допомогою жесту.

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Потім автор ролика однією рукою повертає основний екран проти годинникової стрілки, і апарат перетворюється в традиційний моноблок. Єдиною відмінністю від інших ґаджетів такого типу стає тільки велика товщина корпусу LG Wing. Також на відео добре видно загнуті бічні краю дисплея майбутньої новинки.

Відео демонструє роботу з LG Wing:

Технічні особлиості LG Wing

За наявною інформацією, діагональ основного екрану незвичайного смартфона становить 6,8 дюйма, а додаткового – 4 дюйми. Пристрою приписують 64-мегапіксельну потрійну тильну камеру і процесор Snapdragon 765G з підтримкою мереж 5G. Презентація LG Wing відбудеться 14 вересня, ціна новинки виробником ще не оголошена.