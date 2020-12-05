Компанія Nikon вирішила на цілий місяць зробити відкритим свій курс по фотографії. Для тих, хто має багато вільного часу, це шанс зекономити до 50 доларів.

Якщо вам завжди кортіло опанувати мистецтво фотографії, компанія Nikon у святковий сезон відкрила безкоштовний доступ до свого короткого курсу. Про це розповіли на офіційному сайті.

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Що відомо

Курс складається з 11 англомовних відео, тривалістю від 15 хвилин до години. Він навчає як створювати святкові фото, як фотографувати тварин, людей, портрети, природу, як робити макрофото та навіть знімати музичні відео. Перекладу чи субтитрів українською мовою, на жаль, немає.

Зазвичай вартість курсів складає від 15 до 50 доларів. Ведуть їх професійні фотографи. Вони пропонують глибоке розуміння всього процесу, починаючи з правильного освітлення, закінчуючи роботою з нечіткими фотографіями.

Доступ залишатиметься відкритим до 31 грудня по всьому світу. Все, що потрібно зробити, це зайти на сайт Nikon, зареєструватися за допомогою електронної адреси й запустити відео.