Дайвери виявили в Балтійському морі рідкісну нацистську кодувальну машину часів Другої світової війни. Приблизно в 150 кілометрах на північ від Гамбурга німецькі водолази, що працюють від імені Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), натрапили на одну із знаменитих машин Enigma.

Знахідка лежала на дні затоки Гельтінг у Балтиці. Після підйому на поверхню апарат відправили на реставрацію. Глава археологічного бюро Шлезвіг-Гольштейна (ФРН) Ульф Ікеродт запевнив, що унікальну машину відновлять, пише Science Alert.

Цікаво Boring Company показала підземну станцію під Лас-Вегасом: фото

Що відомо

Пристрій пробув під водою близько 75 років, тому на його реставрацію піде немало часу. Спеціалісти вже називають строк приблизно у рік. Потім знахідка стане музейним експонатом.



Шифрувальна машина Enigma пролежала під водою 75 років / Фото Florian Hube

Янн Вітт з німецької військово-морської асоціації вважає, що знайдена Enigma з трьома роторами була скинута за борт німецького військового корабля в останні дні війни. Адже на субмаринах була встановлена складніша версія шифрувального апарату – з чотирма роторами. Для збереження секретності інформації код на них змінювали кожного дня.