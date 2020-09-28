Створення повністю безпілотних автівок – завдання, над яким працюють фахівці безлічі великих компаній і невеликих стартапів. Деякі рішення виглядають справді вдалими. Серед таких засноване на модульній технології творіння німецьких інженерів, яке вже сьогодні активно тестується.

Зрештою фахівці Німецького національного центру аеронавтики та космічних досліджень стверджують, що транспортний засіб майбутнього вже винайдено. В рамках конференції зі стратегічного діалогу автомобільного сектора у Штутгарті вони навіть показали модульну концепцію транспортного засобу U-Shift.

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Саме на базі цієї моделі німецькі фахівці пропонують побудувати як автомобіль для перевезення вантажів, так і для пасажирських рейсів.

Концепт платформи U-Shift

U-Shift отримала назву від U-подібної форми платформи. По суті вона є чотириколісною базою з електроприводами, акумуляторами та можливістю встановлення різноманітних додаткових модулів. Вже зараз створені пасажирські та вантажні капсули.

Платформа U-Shift – відео:

Прототип наразі управляється дистанційно, а створення повністю автономної системи планується завершити до 2024 року. Тоді ж у продаж надійде перша комерційна версія, здатна пересуватися зі швидкістю до 60 км/г. З цією метою представники розробника планують укласти контракти з потенційними покупцями та інвесторами.