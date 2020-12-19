Німецький суд 18 грудня дозволив компанії Ілона Маска Tesla частково приступити до розчищення лісу для будівництва виробничого майданчика поблизу Берліна. Захисники навколишнього середовища виступили проти вирубки дерев, але суд відхилив їхній позов.

Екоактивісти аргументували, що порубка лісу може загрожувати сну гладких змій. Про це повідомляє видання NEWS18.

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Що відомо про суд

У місті Франкфурт-на-Одері на сході Німеччини захисники навколишнього середовища звернулися до суду, щоб перешкодити Tesla розчистити ліс.

За їхніми словами, вирубка більшої кількості дерев може поставити під загрозу сон зимуючих рептилій.

Обласний суд наказав компанії Tesla тимчасово зупинити кліринг лісу, поки вивчається це питання.

У своєму рішенні у п'ятницю Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга заявив, що забороняє розчищення компанії Тесла в периферійних районах лісу.

Водночас суд вирішив, що зупинка клірингу решти території не може бути виправданою.



У Німеччині суд дозволив компанії Tesla вирубку лісу / Фото yahoo!finance

Зверніть увагу! Планувалося що, компанія Tesla здійснить вирубку 82,9 гектара соснового лісу для зведення складських приміщень і прокладання каналізаційних комунікацій першого європейського заводу Gigafactory в Німеччині. У завод інвестують близько 4 мільярдів євро.



У Німеччині суд дозволив компанії Tesla вирубку лісу / Фото yahoo!finance

Що відомо про новий завод Tesla