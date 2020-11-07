Асортимент бренду Ninebot, відомого виробника електротранспорту, поповнив оригінальний гіроскутер під назвою Mecha Kit M1. Новинка примітна широким вибором опцій – її можна обладнати сидінням, двома додатковими колесами і навіть водяними гарматами.

Незвичайний транспортний засіб може працювати у трьох швидкісних режимах: Safety (6 км/год), Novice (10 км/г) і Sport (14 км/ч). Відповідні налаштування можна зробити за допомогою мобільного додатку, зазначає Gizmochina.

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Особливості Ninebot Mecha Kit M1

У повній комплектації новинка може бути використана для активних ігор, завдяки вбудованим іграшковим гармат, які оснащені лазерними прицілами і можуть метати водяні снаряди. Управління здійснюється за допомогою двох джойстиків, що розміщені на підлокітниках крісла.



Гіроскутер обладнаний зручним сидінням та джойстиками

Виробник зазначає, що для використання "бойової" версії пристрою вік власника гіроскутера повинен бути не менше 14 років. Крім того, існує і базовий варіант поставки електротранспорту без додаткових модулів.



Ninebot Mecha Kit M1 обладнаний водяними гарматами та лазерним прицілом

Ціна

Гіроскутер Ninebot Mecha Kit M1 вже доступний для замовлення на торговому майданчику Taobao за ціною 209 доларів (≈5 901 гривня) за стандартну версію. Повний комплект з усіма опціями обійдеться покупцям в 373 долари (≈10 532 гривні).