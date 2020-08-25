Компанія Nintendo планує випустити оновлену версію приставки Switch. До того ж готується лінійка нових ігор у 2021 році.

Про це виданню Bloomberg повідомили "люди, знайомі з питанням".

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Чого чекати від оновлення Nintendo Switch

Фінальні специфікації пристрою поки не визначені, але компанія вивчає можливості збільшення продуктивності і реалызацыю відтворення 4К-графіки. Випуск нової приставки буде супроводжуватися релізом безлічі ігор від Nintendo і студій-партнерів.

Очікується, що виробництво нової консолі почнеться у наступному році: зараз потужності зайняті випуском поточних моделей Switch.

У лінійці Nintendo Switch є три пристрої:

презентована у 2017 році оригінальна консоль;

модель 2019 року з поліпшеною автономністю;

доступна Nintendo Switch Lite, також випущена у 2019 році.

Раніше у мережі неодноразово з'являлися чутки про те, що Nintendo планує випустити pro-версію Switch, яка володітиме більшою продуктивністю. У квітні 2020 року в оновленні 10.0.0 для Switch знайшли згадку нової моделі консолі, у якій передбачено додатковий дисплей.