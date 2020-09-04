Компанія Nintendo анонсувала оновлену версію портативної ретро-консолі Game & Watch. Новинку представили в рамках онлайн-заходу Nintendo Direct.

Game & Watch: Super Mario Bros. випущена на честь 35-річчя франшизи і оснащена РК-дисплеєм, повідомляє 24 канал.

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Дизайн та характеристики

Зовнішній вигляд ретро-консолі практично не змінився, оскільки дизайн заснований на оригінальній консолі, які і елементи керування, тож легендарний + Control Pad 1980 року нікуди не дінеться.

Всередині ґаджета встановлений цифровий годинник та три гри: Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels та Ball (версія Маріо).

Відео-анонс консолі Game & Watch: Super Mario Bros.:

Ціна

Продажі обмеженої партії The Game & Watch: Super Mario Bros. почнуться 13 листопада. Вартість – 50 доларів (1 379 гривень).