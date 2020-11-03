Бюджетний смартфон від бренду Nokia 3.4 починає продаватись в Україні. Серед його основних переваг – не тільки низька ціна, а й наявність NFC та двох слотів для SIM -карт.

Фінська компанія HMD Global, що випускає мобільні пристрої під брендом Nokia, повідомила про початок продажів в Україні смартфона початкового рівня Nokia 3.4, повідомляється на офіційній Facebook-сторінці виробника.

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Що відомо про телефон

Він працює на платформі від Qualcomm Snapdragon з частотою 460 під управлінням Android 10. Компанія звертає окрему увагу, що буде оновлювати його до наступних версій ОС ще як мінімум два роки.

Зовні Nokia 3.4 дуже сильно схожа на свого "старшого" брата – Nokia 8.3. І навіть функціонально не сильно відстає від нього, хоча має більш слабкий чіп.

Nokia 3.4 стартує в Україні / фото Nokia

Основні параметри Nokia 3.4:

Підтримка стандартів зв'язку: 4G/LTE ; 3G/WCDMA; GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц;

Два слоти під SIM карти

Розмір: 160,97×75,99×8,7 мм

Вага: 180 г

Дисплей: 6,39-дюймовий, роздільною здатністю HD+ (19.5:9)

Потрійна основна камера: 13 Мп + 2 Мп (глибина різкості) + 5 Мп (ширококутна); світлодіодне підсвічування; автофокус

Фронтальна камера: 8 Мп

Аудіо: FM-Радіо; Qualcomm aptX; аудіо роз'єм 3,5 мм

Пам'ять: 3/4 гб оперативної пам'яті, 32/64 Гб вбудованої; слот під microSD карти пам'яті

Комунікації: модуль Bluetooth 4.2; USB Тип-С; підтримка NFC;

Акумулятор: 4000 мАг

Сканер відбитків пальців, Акселерометр, гіроскоп, датчики наближення та освітлення, електронний компас.

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Ціна

Ціна в Україні становить 3999 гривень.