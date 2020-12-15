Презентували недорогий Nokia 5.4: характеристика і ціна в Україні
Компанія HMD Global випустила новий недорогий смартфон Nokia 5.4. Новинка отримала якісну камеру, процесор Snapdragon 662, а також ємну батарею, що забезпечить до двох дів роботи на одному заряді.
Про це 24 каналу розповіли у пресофісі HMD Global в Україні.
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Характеристики
Nokia 5.4 оснащений камерою з 4 модулями, головним датчиком є 48 Мп модель. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.
Смартфон Nokia 5.4 / Фото пресофіс HMD Global в Україні
Новинка працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 662 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Вже незабаром смартфон отримає оновлення до Android 11.
У моделі Nokia 5.4 ми хотіли поєднати високу продуктивність і доступну ціну,
– розповів директор з продуктів HMD Global і віцепрезидент компанії в північноамериканському регіоні Юхо Сарвікас.
Також окремо варто відзначити функцію “Адаптивної батареї” на базі штучного інтелекту, завдяки чому автономність збільшується до 2 днів. Nokia 5.4 оснащений 6.39-дюймовим HD+ дисплеєм. Екран практично безрамковий з отвором для селфі-камери.
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Ціна
Nokia 5.4 надійде в продаж в Україні наприкінці січня. Рекомендована вартість 5 499 гривень. Смартфон буде доступним в обох кольорах: полярна ніч і пурпуровому.
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