В інтернеті показали прототип слайдера Nokia. Оригінальну версію пристрою N95 випустили ще в 2007 році. Тоді телефон працював з Symbian OS.

Блогер Майкл Фішер опублікував відеоролик, в якому розповів про прототип моделі слайдера N95, яку компанія HMD Global, якій зараз належить бренд Nokia, відмовилась випускати. Йому відповів директор по продукту HMD Global Юхо Сарвікас та показав концепт-арти пристрою. Це означає, що історія з відміненими планами компанії – не фейк.

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Що відомо

Прототип показує, що це мав бути бічний слайдер. У висувній пенелі сховали динамік на всю довжину телефону, дві фронтальні камери та спалах. Завдяки такому розташуванню немає необхідності в створенні отворів у дисплеї.

Основних камер – три. Особливістю слайдера є те, що навколо камери вбудовано кільце, яке можна відкидати убік, тим самим створюючи опору на горизонтального встановлення пристрою.

Юхо Сарвік розповів, що телефон не запустили у виробництво, тому що зіткнулися з проблемою: "ви не могли отримати доступ до камер і динаміку одночасно".

Check out this awesome piece on Nokia N95 from @theMrMobile! We looked at a remake of this icon and also considered a vertical slide concept but the major issue here was that you could not access cameras and the speaker at the same time. Check out the sketch. What would you do? https://t.co/uIHewym3YG pic.twitter.com/7WbUawT3ld — Juho Sarvikas (@sarvikas) November 7, 2020

Дивіться ролик Майкла Фішера про невипущений слайдер: відео