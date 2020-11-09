Nokia N95: в мережі опублікували прототип сучасного слайдера
В інтернеті показали прототип слайдера Nokia. Оригінальну версію пристрою N95 випустили ще в 2007 році. Тоді телефон працював з Symbian OS.
Блогер Майкл Фішер опублікував відеоролик, в якому розповів про прототип моделі слайдера N95, яку компанія HMD Global, якій зараз належить бренд Nokia, відмовилась випускати. Йому відповів директор по продукту HMD Global Юхо Сарвікас та показав концепт-арти пристрою. Це означає, що історія з відміненими планами компанії – не фейк.
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Що відомо
Прототип показує, що це мав бути бічний слайдер. У висувній пенелі сховали динамік на всю довжину телефону, дві фронтальні камери та спалах. Завдяки такому розташуванню немає необхідності в створенні отворів у дисплеї.
Основних камер – три. Особливістю слайдера є те, що навколо камери вбудовано кільце, яке можна відкидати убік, тим самим створюючи опору на горизонтального встановлення пристрою.
Юхо Сарвік розповів, що телефон не запустили у виробництво, тому що зіткнулися з проблемою: "ви не могли отримати доступ до камер і динаміку одночасно".
Дивіться ролик Майкла Фішера про невипущений слайдер: відео
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