Світ мало не щойно почав розповсюдження технології 5G. Лише трохи більше 100 операторів по всій планеті пропонують послуги з її використання з дуже обмеженим територіальним охопленням. Проте вчені вже приступають до освоєння наступного покоління зв'язку.

Фінська компанія Nokia очолить групу організацій, яка займеться розробкою проєкту з розвитку бездротових стільникових мереж шостого покоління в Європейському Союзі. Про це пише Bloomberg.

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Що відбувається

За даними видання, в групу увійшли ще сім організацій. Серед них:

Ericsson,

Intel,

Siemens,

університет Оулу,

університет Пізи,

Orange SA,

Telefonica SA.

Очікується, що 6G-мережі будуть використовувати надвисокочастотні терагерцові радіохвилі, що забезпечить розширені можливості для підключення. На якому етапі знаходиться розробка, не уточнюється.

Керівник відділу стандартизації Nokia в Північній Америці заявив, що він хоче поставити перед собою три цілі.

Перше завдання – складання дорожньої карти.

Друге – графік розвитку технологій.

Третє – розвиток співпраці з урядом США для фінансування досліджень і спільного розвитку технологій.

Запуск мереж 5G сьогодні знаходиться на початковому етапі. Але розробку 6G вже фінансує не тільки європейська влада. У США є Next G Alliance і O-RAN Alliance. Китайський уряд теж створив свою робочу групу.