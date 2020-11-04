Компанія Nokia показала телевізори та телеприставку. Обіцяють приємні ціни, 4K та HDR-якість а також Android 10. Продаж — тільки у Європі.

Nokia розширює асортимент Android-телевізорів в бюджетному сегменті, представивши кілька новинок, пише Аndroidauthority.

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Що відомо

Серед новинок виявилося відразу кілька моделей телевізорів з діагоналями від 43 до 75 дюймів. Всі оснащені LCD-матрицями. Працюють вони на операційній системі Android TV з магазином додатків Google Play. У комплекті – пульт дистанційного керування з клавішею швидкого виклику голосового асистента "Google Асистент". Більшість з анонсованих телевізорів підтримують 4K і HDR.

В наявності чотири HDMI-порти. Для користувачів, які зацікавлені в покупці максимально доступного телевізора, компанія розробила 32-дюймову модель Full HD 3200a з трьома HDMI-виходами і підтримкою HDR. Вся серія підтримує керування зі смартфона.

Ще однією новинкою стала телевізійна приставка Streaming Box 8000, що працює на Android 10. Вона відтворює 4K-контент і підійде для користувачів, які хочуть розширити базові можливості телевізорів. Пристрій сумісний з голосовим асистентом Google, викликати який можна за допомогою пульта.



Streaming Box 8000 від компанії Nokia / androidauthority

Ціни

Nokia підкреслює, що всі пристрої позиціонуються як доступні. Ціна приставки Streaming Box 8000 в Європі становить 99 євро, що становить приблизно 3 300 гривень. Вартість телевізорів поки не розкривають.