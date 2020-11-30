Бренд Nokia досі у більшості користувачів асоціюється виключно із телефонами. Але за останні кілька років компанія значно розширила сферу діяльності.

Зараз на ринку присутні телевізори від Nokia, а також навушники, телевізійні приставки тощо. І на цьому бренд не припиняти розширення. Як пише RootMyGalaxy, незабаром ми побачимо фірмовий ноутбук під брендом Nokia.

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Що відомо

Інформація про роботу над ноутбуком з'явилася на сайті індійського регулятора, тобто цей продукт з'явиться точно на індійському ринку.

Nokia might soon launch a new laptop/notebook/tablet in India, as the same has received the Indian BIS certification.#Nokia pic.twitter.com/N7vWoj0nSA — Mukul Sharma (@stufflistings) November 27, 2020

Наразі інформації дуже мало. Перелік номерів у каталозі налічує 9 пристроїв. Тож експерти задають, що це буде не лише ноутбуки, але й. можливо, планшети або інші девайси.

Нагадаємо, нещодавно Nokia презентував в Європі одразу 7 розумних телевізорів. Моделі отримали діагональ дисплея від 32 до 75 дюймів. Також усі працюють на базі чистої версії Android TV без сторонніх надбудов.

Телевізори від Nokia мають підтримку технології об'ємного звучання, також вони оснащені пультом з підсвічуванням і широкий набір інтерфейсів.