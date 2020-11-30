Nokia працює над фірмовим ноутбуком, – чутки
Бренд Nokia досі у більшості користувачів асоціюється виключно із телефонами. Але за останні кілька років компанія значно розширила сферу діяльності.
Зараз на ринку присутні телевізори від Nokia, а також навушники, телевізійні приставки тощо. І на цьому бренд не припиняти розширення. Як пише RootMyGalaxy, незабаром ми побачимо фірмовий ноутбук під брендом Nokia.
Цікаво Nokia представила доступні 4K-телевізори і телеприставку на Android 10
Що відомо
Інформація про роботу над ноутбуком з'явилася на сайті індійського регулятора, тобто цей продукт з'явиться точно на індійському ринку.
Наразі інформації дуже мало. Перелік номерів у каталозі налічує 9 пристроїв. Тож експерти задають, що це буде не лише ноутбуки, але й. можливо, планшети або інші девайси.
Нагадаємо, нещодавно Nokia презентував в Європі одразу 7 розумних телевізорів. Моделі отримали діагональ дисплея від 32 до 75 дюймів. Також усі працюють на базі чистої версії Android TV без сторонніх надбудов.
Телевізори від Nokia мають підтримку технології об'ємного звучання, також вони оснащені пультом з підсвічуванням і широкий набір інтерфейсів.
Поділитися новиною