Після того, як в мережі з'явилась інформація про вихід недорого смартфона Nokia 5.4, інсайдери повідомляють про роботу над ще одним бюджетником.

Інформацію про майбутню новинку під кодовим номером TA-1335 помітили на сайті китайського регулятора TENAA, повідомляє onetechstop.net.

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Що відомо

Зовні смартфон буде нагадувати модель Nokia C3, яку випустили влітку цього року. Крім того, у документації сертифікаційного центру є інформація, що майбутня новинка отримає 4-ядерний процесор з 2 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Основна і фронтальна камери будуть одномодульними – 8-мегапіксельні сенсори у парі зі світлодіодними спалахами.

Новий смартфон Nokia / Фото onetechstop.net

За автономність смартфона буде відповідати акумулятор ємністю 2500 мАг. Також новинка буде мати класичний 3,5-мм роз'єм для навушників і сканер відбитків пальців, який мають вживити у кнопку живлення.

Ціна

Крім того інсайдери назвали і приблизну вартість майбутнього смартфона Nokia. Ймовірно, він вийде на ринок із цінником у 200 доларів (5 700 гривень).