Після презентації смартфонів Nokia 2.4 та Nokia 3.4 бренд представив першу Bluetooth-колонку з великим діаметром динаміку та гарнітуру Nokia Power Earbuds Lite. Останню вирізняє наявність високого ступеня захисту IPX7 та сенсорні панелі.

Колонка Nokia Portable Wireless Speaker

Першу Bluetooth-колонку бренду випустять під назвою Nokia Portable Wireless Speaker. Апарат має механічні кнопки регулювання гучності, паузи та ввімкнення\вимкнення пристрою. Колонка отримала Bluetooth 5.0, а виробник заявляє про можливість об'єднання двох колонок для стерео звучання.

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Автономність пристрою становить 4 години завдяки батареї ємністю 800 мАг. Наявність вбудованих мікрофонів дає змогу приймати телефонні дзвінки. Варто зазначити, що порт зарядки закривається заглушкою для захисту від пилюки та води, однак на презентації не вказали рівень захисту IP. Вартість пристрою ще не оголосили.



Колонка Nokia Portable Wireless Speaker / Фото Nokia

Навушники Nokia Power Earbuds Lite

Представили також TWS-навушники Nokia Power Earbuds Lite, які візуально не відрізняються від старшої та дорожчої моделі Power Earbuds. Відмінність полягає в апаратних характеристиках. Перш за все зменшили об'єм батареї з 3000 мАг до 600 мАг. Автономно навушники зможуть працювати до 5 годин, крім того, кейс витримує 5 повних підзарядок. Ще одним компромісом стала заміна USB Type-C на micro-USB.



Навушники Nokia Power Earbuds Lite / Фото Nokia

Навушники отримали сенсорні кнопки та систему підключення Bluetooth 5.0. Аксесуар захищений від води за стандартами IPX7 та здатен витримати занурення до метра тривалістю до 30 хвилин.

Ціна

Power Earbuds Lite доступні у трьох кольорах. Протягом презентації ціну не оголосили, однак запевнили, що її вартість не перетне позначку в 79 євро (2 626 гривень).