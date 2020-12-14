Всього тиждень тому з'явилися чутки, що бренд Nokia працює над своїм першим фірмовим ноутбуком. А 13 грудня відбулась його офіційна презентація. Щоправда, анонс відбувся лише на індійському ринку.

Як відомо в Індії правами на бренд у низці сегментів володіє мережа Flipkart. Саме вона опублікувала перше зображення ноутбука, повідомляє gadgets.

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Характеристики

Nokia PureBook X14 отримав легкий та тонкий алюмінієвий корпус вагою 1,1 кілограма. Товщина складає всього 16,8 мм. Діагональ дисплея складає 14 дюймів, а роздільна здатність – Full HD. Новинка оснащена великим тачпадом, тонкими рамками, а також класичним дизайном.

Nokia's upcoming notebook is already listed on Flipkart with a price of Rs 90k.



It comes with:

• 10th Gen Intel i5

• 512GB NVMe SSD

• 8GB RAM

• 14" Full HD LED display pic.twitter.com/LBVN8lhsGO — Tushar Mehta (@thetymonbay) December 12, 2020

Він працює на базі CPU Core i5 10 покоління у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг SSD складає 512 ГБ.

Також Nokia PureBook X14 отримав 2 порти USB 3, один USB 2.0, один USB-C, HDMI і RJ45. Також є адаптери Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0.

Ціна

Рекомендована вартість Nokia PureBook X14 на індійському ринку – приблизно 1220 доларів (34 500 гривень).