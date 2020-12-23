Nokia випустила свій власний розумний кондиціонер
Бренд Nokia у більшості досі асоціюється з телефонами. Однак за останній час бренд істотно розширив сфери присутності на ринку. Ми вже знаємо про навушники, телевізори і нотбук від Nokia.
Зараз бренд Nokia представив свій перший розумний кондиціонер. Щоправда, наразі новинка буде доступна в Індії через популярний торговий Flipkart.
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Що відомо про кондиціонер
У лінійці представлено 5 моделей, вони підтримують інверторну технологію, мають вбудований Wi-Fi та інтелектуальні датчики руху. також усі пристрої оснащені системою клімат-контролю та мають вбудований багатоступінчастий фільтр.
Нагадаємо, у 2019 році індійський гігант Flipkart уклав партнерську угоду з Nokia, щоб випустити лінійку розумних телевізорів. З тих пір Flipkart запускає в країні різні продукти під брендом Nokia.
Ці смарт-телевізори можна використовувати з іншими пристроями розумного будинку.
Ціна
Кондиціонери Nokia надійдуть у продаж на індійському ринку за ціною 420 доларів (11 800 гривень).
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