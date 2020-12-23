Бренд Nokia у більшості досі асоціюється з телефонами. Однак за останній час бренд істотно розширив сфери присутності на ринку. Ми вже знаємо про навушники, телевізори і нотбук від Nokia.

Зараз бренд Nokia представив свій перший розумний кондиціонер. Щоправда, наразі новинка буде доступна в Індії через популярний торговий Flipkart.

Цікаво Samsung випустила перший MicroLED-телевізор за 156 тисяч доларів

Що відомо про кондиціонер

У лінійці представлено 5 моделей, вони підтримують інверторну технологію, мають вбудований Wi-Fi та інтелектуальні датчики руху. також усі пристрої оснащені системою клімат-контролю та мають вбудований багатоступінчастий фільтр.

Get ready to enjoy pure and cool air with Nokia air conditioners from Flipkart. Coming soon in India. https://t.co/AXQSlMgNn6 https://t.co/Z5Gnb3hm6n pic.twitter.com/fUZe075CXr — Nokia (@nokia) December 21, 2020

Нагадаємо, у 2019 році індійський гігант Flipkart уклав партнерську угоду з Nokia, щоб випустити лінійку розумних телевізорів. З тих пір Flipkart запускає в країні різні продукти під брендом Nokia.

Ці смарт-телевізори можна використовувати з іншими пристроями розумного будинку.

Ціна

Кондиціонери Nokia надійдуть у продаж на індійському ринку за ціною 420 доларів (11 800 гривень).