Бренд Nokia випустив свої фірмові TWS-навушники Nokia E1200. Це повнорозмірна модель з великими динаміками. Цікаво, що навушники мають можливість використання з проводам, а також бездротового використання.

Як передає Gadgets, Nokia E1200 також вирізняються тривалою автономністю – до 40 годин без підзарядки.

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Що ще цікавого

Нові TWS-навушники оснащуються великими 40-міліметровими динаміками з частотним діапазоном від 20 Гц до 20 кГц ( це забезпечує потужні баси). Девайс виконаний у корпусі з міцного алюмінію і мають складну конструкцію, тож їх зручно зберігати та транспортувати. Важать навушники всього 197 грамів.

Навушники підтримують підключення через Bluetooth 5.0. До речі, якщо заряду не вистачає, то навушники можна під'єднати до девайсу за допомогою кабелю через 3,5 мм роз'єм.

Зарядка Nokia E1200 відбувається через USB Type-C. також тут передбачена підтримка Google Assistant та Siri.

Ціна

Міжнародний продаж Nokia E1200 стартує у листопаді. Рекомендована вартість – 59 євро (майже 2 тисячі гривень).