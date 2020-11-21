Найпопулярніші паролі 2020 року: NordPass назвав "переможця"
Компанія NordPass публікує звіт про найпопулярніші паролі року. У 2020 лідери майже незмінні. Хоча, як кажуть дослідники, менше половини паролів були новими у списку "найпопулярніших" 2020 року.
NordPass – це менеджер паролів від команди фахівців у сфері кібербезпеки NordVPN, який є одним з найвідоміших VPN-сервісів у світі. Компанія аналізує паролі користувачів і складає список найпопулярніших. Цього року ситуація не надто змінилася. Найпопулярнішим паролем серед користувачів сервісу став 123456. Його використовують 2 543 285 людей, вказано на сайті NordPass.
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Друге та третє місце зайняли "123456789" та "picture1" відповідно. За інформацією компанії на злам перших двох потрібно менше секунди часу, третього – три години.
Водночас перший пароль було зламано 23 597 311 разів, другий – 7 870 694, а третій – 11 190 разів.
Традиційно в лідерах також password, 111111, 123123, 12345, qwerty.
Перша десятка найпопулярніших паролів у 2020 році / Скріншот з сайту nordpass.com
Згідно з дослідженнями, більшість людей використовують прості паролі, які легко запам'ятати, оскільки це зручно. Але проблема в тому, що більшість з них дуже вразливі до зламу. Компанія дає кілька порад, як створити надійний пароль:
- Не використовуйте словникові слова, комбінації чисел або рядки сусідніх комбінацій клавіатури. Наприклад, "Пароль", "qwerty" або "123456".
- Утримуйтесь від повторюваних символів, таких як "aaaa" чи "111aaa"
- Не вибирайте паролі на основі особистих даних, які можуть бути не повністю конфіденційними, наприклад, вашого номера телефону, дати народження чи імені.
- Не використовуйте повторно паролі для кількох облікових записів. Створіть унікальний для кожного облікового запису і зробіть їх довгими – не коротше 12 символів.
- Використовуйте комбінацію великих та малих літер, цифр та символів.
- Змінюйте свої паролі принаймні кожні 90 днів.
- Щоб створити складний, надійний пароль, скористайтеся Генератором паролів, який не тільки складе унікальний складний пароль, а й запам'ятає його.
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