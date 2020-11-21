Компанія NordPass публікує звіт про найпопулярніші паролі року. У 2020 лідери майже незмінні. Хоча, як кажуть дослідники, менше половини паролів були новими у списку "найпопулярніших" 2020 року.

NordPass – це менеджер паролів від команди фахівців у сфері кібербезпеки NordVPN, який є одним з найвідоміших VPN-сервісів у світі. Компанія аналізує паролі користувачів і складає список найпопулярніших. Цього року ситуація не надто змінилася. Найпопулярнішим паролем серед користувачів сервісу став 123456. Його використовують 2 543 285 людей, вказано на сайті NordPass.

Цікаво Універсальний месенджер Google отримає корисну функцію

Детальніше

Друге та третє місце зайняли "123456789" та "picture1" відповідно. За інформацією компанії на злам перших двох потрібно менше секунди часу, третього – три години.

Водночас перший пароль було зламано 23 597 311 разів, другий – 7 870 694, а третій – 11 190 разів.

Традиційно в лідерах також password, 111111, 123123, 12345, qwerty.



Перша десятка найпопулярніших паролів у 2020 році / Скріншот з сайту nordpass.com

Згідно з дослідженнями, більшість людей використовують прості паролі, які легко запам'ятати, оскільки це зручно. Але проблема в тому, що більшість з них дуже вразливі до зламу. Компанія дає кілька порад, як створити надійний пароль: