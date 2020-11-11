Популярний хмарний сервіс "Google Диск" забезпечує доступ до даних з будь-якого пристрою, але не підтримує шифрування файлів, що може привести до проблем з безпекою. Незабаром, за даними мережевих інформаторів, ситуація зміниться.

У вихідних файлах фірмового мобільного додатка Google була виявлена нова функція, здатна захистити конфіденційну інформацію користувачів від сторонніх, повідомляє Android Police.

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Як працюватиме нова функція

Згадку про можливість шифрування файлів ентузіасти порталу XDA-Developers виявили у коді Android-версії Google Drive для Android з номером збірки 2.20.441.06.40. Примітно, що процес буде відбуватися локально на комп'ютері користувача, а не на стороні сервера.

Трохи пізніше розробник Алессандро Палуцці опублікував в своєму твіттері скріншоти нової функції в дії.

Let's give some more details about it #Google will allow to encrypt documents saved on your device (namely documents marked to be available offline)

Changing this settings will erase all copies already downloaded. https://t.co/tizh8OSser pic.twitter.com/58GJjX7y2q — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 10, 2020

Він зазначив, що зашифровані файли будуть доповнюватися іконкою у вигляді замку, що вказує на їх доступність у автономному режимі. При цьому за його словами, зміна налаштувань шифрування призводить до видалення всіх завантажених раніше копій.

Коли саме нова функція стане доступна всім користувачам, поки невідомо.