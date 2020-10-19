Нова камера: Samsung Galaxy S21 показали на рендерах
Відомий інсайдер розкрив деякі характеристики нового флагмана Samsung . Зокрема, розповів про його дизайн, габарити і дату випуску.
Інсайдер OnLeaks опублікував рендери і відео майбутнього флагмана Samsung — Galaxy S21, хоча точна назва пристрою поки не відома, пише видання App.voice.
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Що він показав
Новинка від Samsung отримає три камери / фото app.voice
Фронтальна сторона не змінилась, порівняно з попередніми моделями. Дисплей отримав тонкі рамки без закруглених країв. Камера залишається в центрі, в круглому вирізі.
Дизайн же основної камери відрізняється. Вона буде на три модулі і розташується в прямоктному блоці, що виступатиме над корпусом. Спалах знаходиться окремо, як у Galaxy Note 10.
Новинка від Samsung отримає три камери / фото app.voice
Ще однією цікавою новиною стало підтвердження чуток про те, що цього разу Samsung представить нову лінійку смартфонів раніше, ніж завжди — вже на початку січня. Покажуть:
- Galaxy S21,
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
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