Відомий інсайдер розкрив деякі характеристики нового флагмана Samsung . Зокрема, розповів про його дизайн, габарити і дату випуску.

Інсайдер OnLeaks опублікував рендери і відео майбутнього флагмана Samsung — Galaxy S21, хоча точна назва пристрою поки не відома, пише видання App.voice.

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Що він показав



Новинка від Samsung отримає три камери / фото app.voice

Фронтальна сторона не змінилась, порівняно з попередніми моделями. Дисплей отримав тонкі рамки без закруглених країв. Камера залишається в центрі, в круглому вирізі.

Дизайн же основної камери відрізняється. Вона буде на три модулі і розташується в прямоктному блоці, що виступатиме над корпусом. Спалах знаходиться окремо, як у Galaxy Note 10.



Новинка від Samsung отримає три камери / фото app.voice

OnLeaks прогнозує, що у смартфона буде екран з діагоналлю близько 6,2 дюйма. Приблизні габарити – 151,7 x 71,2 x 7,9 мм, або 9 мм, враховуючи виступ камери.

Ще однією цікавою новиною стало підтвердження чуток про те, що цього разу Samsung представить нову лінійку смартфонів раніше, ніж завжди — вже на початку січня. Покажуть:

Galaxy S21,

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

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Крім того, інсайдер показав пристрій з усіх кутів через 3D модель: відео