Один з творців Всесвітньої павутини й низки популярних протоколів Тім Бернерс-Лі вже не раз заявляв, що інтернет повинен бути безкоштовним та відкритим, а його використання для пропаганди і поширення фейковий новин викликає стурбованість. Тепер "батько інтернету" запропонував альтернативу.

Альтернативою "захопленій корпораціями" глобальній мережі він представив власний проєкт з відкритим вихідним кодом, націлений на збереження конфіденційності користувачів, повідомляє TechCrunch.

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Що відомо про проєкт

Заснований вченим стартап Inrupt запустив корпоративну версію платформи Solid, створеної ще у 2017 році. Вона дозволяє великим організаціям та урядам створювати додатки, при роботі з якими користувачі отримують можливість контролювати свої дані, що знаходяться в персональних онлайн-сховищах (модулях). До них можуть бути підключені різні сервіси для виконання конкретної роботи, наприклад, сплати податків або взаємодії з постачальником медичних послуг.

На відміну від традиційних веб-додатків, включаючи їх мобільні версії, при роботі з Solid власник додатка повинен запросити дозвіл на використання персональних даних. При необхідності користувач може просто закрити сервісу доступ до свого модулю, перестаючи ділитися особистою інформацією. Одним з перших таких проєктів став додаток Національної служби охорони здоров'я Великої Британії – з його допомогою пацієнти можуть контролювати свої дані про здоров'я.



Проєкт Бернерс-Лі спрямований на збереження конфіденційності користувачів

У компанії також є досвід співпраці і з іншими організаціями, включаючи BBC і уряд Фландрії у Бельгії. Розробники проєкту зазначають, що в основі Solid лежать ті ж стандарти і методи створення сайтів, тому додатки нового типу будуть працювати у будь-якому браузері. У планах стартапу – подальше розгортання платформи силами великих компаній.