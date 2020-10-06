Білоруські "кіберпартизани" готують масштабну атаку на банківську систему країни. Вони закликали громадян зняти готівку з банківських карток і відкликати депозити з рахунків держбанків.

Білоруські хакери ствердили, що вони створили шкідливе програмне забезпечення для банківських систем – троян. Він розрахований на масове впровадження в банкомати. Про це повідомили на телеграм-каналі "Кіберпартизани".

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"Кіберпартизани" заявили, що до вечора 9 жовтня 2020 року загрози для банківської системи немає.

Рекомендації: до кінця робочого тижня вигребти всю валюту з обмінників. Перевести в готівку банківські карти. Відкликати депозити з рахунків державних банків. Негайно,

– йшлось у повідомленні.

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