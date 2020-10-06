Нова масштабна атака на банківську систему Білорусі: "кіберпартизани" повернулися
Білоруські "кіберпартизани" готують масштабну атаку на банківську систему країни. Вони закликали громадян зняти готівку з банківських карток і відкликати депозити з рахунків держбанків.
Білоруські хакери ствердили, що вони створили шкідливе програмне забезпечення для банківських систем – троян. Він розрахований на масове впровадження в банкомати. Про це повідомили на телеграм-каналі "Кіберпартизани".
До теми Білоруські хакери оголосили війну режиму Лукашенка: "тотальна атака"
"Кіберпартизани" заявили, що до вечора 9 жовтня 2020 року загрози для банківської системи немає.
Рекомендації: до кінця робочого тижня вигребти всю валюту з обмінників. Перевести в готівку банківські карти. Відкликати депозити з рахунків державних банків. Негайно,
– йшлось у повідомленні.
Інші кібератаки у Білорусі
- Білоруські хакери 25 вересня 2020 року оголосили про атаку на режим самопроголошеного чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вони проінформували, що "тотально атакуватимуть" режим Лукашенка наприкінці вересня.
- Також хакери вже влаштовували атаки на державні сайти. На сайті МВС Білорусі оголосили у розшук Олександра Лукашенка та міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. А згодом вилучили та опублікували особисті дані працівників силових структур.