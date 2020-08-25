Українська компанія Нова пошта розширила функціонал і додала нову послугу – здійснення безпечних онлайн-угод між продавцями і покупцями. Сервіс отримав назву "Сейф-сервіс".

Цей новий сервіс має допомогти захистити від шахраїв як відправника, так і одержувача при оплаті з карти на карту, повідомили у пресслужбі Нової пошти.

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Сервіс вже доступний в мобільному додатку та бізнес-кабінеті на сайті Нова пошта.

Як це працює

"Сейф-сервіс" працює на кшталт інших безпечних покупок на OLX чи Prom. Угода працює через мобільний додаток або бізнес-кабінет на сайті Нова пошта.

Тож одразу після оплати гроші не потрапляють на рахунок продавця, а в резерв. Після цього продавець відправляє посилку. Далі покупку отримує клієнт, він її оглядає і тільки після цього кошти перераховуються продавцю на карту. Якщо покупка не підійшла, то її відправляють до продавця, а гроші повертаються покупцеві.

У компанії наголошують, що дані платіжних карт обох сторін при будуть повністю конфіденційними.

Ціна

Для продавців ця послуга є безкоштовна, а покупець сплачує комісію за переказ в розмірі 10 гривень в тестовий період (до 12 жовтня 2020).

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Посилка, оформлена з "Сейф-сервісом", може перебувати у відділенні 5 днів. Якщо час вийшов, то вона автоматично буде повернута відправнику.