Нова пошта запустила "Сейф-сервіс": безпечні онлайн-покупки
Українська компанія Нова пошта розширила функціонал і додала нову послугу – здійснення безпечних онлайн-угод між продавцями і покупцями. Сервіс отримав назву "Сейф-сервіс".
Цей новий сервіс має допомогти захистити від шахраїв як відправника, так і одержувача при оплаті з карти на карту, повідомили у пресслужбі Нової пошти.
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Сервіс вже доступний в мобільному додатку та бізнес-кабінеті на сайті Нова пошта.
Як це працює
"Сейф-сервіс" працює на кшталт інших безпечних покупок на OLX чи Prom. Угода працює через мобільний додаток або бізнес-кабінет на сайті Нова пошта.
Тож одразу після оплати гроші не потрапляють на рахунок продавця, а в резерв. Після цього продавець відправляє посилку. Далі покупку отримує клієнт, він її оглядає і тільки після цього кошти перераховуються продавцю на карту. Якщо покупка не підійшла, то її відправляють до продавця, а гроші повертаються покупцеві.
У компанії наголошують, що дані платіжних карт обох сторін при будуть повністю конфіденційними.
Ціна
Для продавців ця послуга є безкоштовна, а покупець сплачує комісію за переказ в розмірі 10 гривень в тестовий період (до 12 жовтня 2020).
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Посилка, оформлена з "Сейф-сервісом", може перебувати у відділенні 5 днів. Якщо час вийшов, то вона автоматично буде повернута відправнику.