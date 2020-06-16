Компанія нова пошта на терміналі ЛЕО у Львові у тестовому режимі використовує роботизовані візки для сосртування вантажів. Візки пересуваються заздалегідь заданою траєкторією, а після вивантаження повертається на початкову позицію.

24 канал повідомляє, що на інноваційному терміналі Лео у Львові наразі працюють десять таких візків виробництва української компанії "Стандарт-ПАК". Роботизовані візки транспортують вантажі вагою від 30 кілограмів.

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Як працюють роботизовані візки "Нової пошти"

Робовізки курсують між зонами вивантаження та завантаження, рухаючись магнітною стрічкою зі швидкістю до 0,8 м/с, водночас максимальна швидкість руху "робота" становить 5 км/год.



Робовізки транспортують вантажі для "Нової пошти"

Робовізок спершу навантажують, а далі на панелі керування співробітник вказує траєкторію руху, вводячи комбінацію із цифр. Для відображення різних етапів руху робот має спеціальний кольоровий датчик: зелений – візок на старті та готовий до завантаження, червоний – рухається, жовтий – відбувається розвантаження.



Робовізки виготовляє українська компанія "Стандарт-ПАК"

Такі роботизовані вантажні візки здатні транспортувати вантажі до 300 кг на верхній платформі самого робота. Негабаритні та важкі пакунки до 1000 кг візки можуть тягнути за собою.

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Відео роботи вантажних робовізків "Нової пошти":

Термінал ЛЕО у Львові працює з 20 вересня 2019 року. Його загальна площа становить 15 тис. кв. м. Вантажі та посилки тут сортуються окремо, що дозволяє швидше розподіляти та доставляти відправлення.