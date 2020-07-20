Популярний месенджер Viber отримав чергове оновлення. Незабаром користувачі зможуть реагувати на повідомлення за допомогою різних емодзі.

Як стало відомо 24 каналу, цю нову функцію приурочили до всесвітнього дня емодзі.

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Деталі

Як кажуть в компанії, нова функція дає змогу по-новому реагувати на той чи інший пост у спільнотах. Користувачеві потрібно буде клікнути на сердечко, з’явиться 5 емоцій:

сміх

здивування

сум

злість

любов

Автор повідомлення отримає всю інформацію про реакції читачів. Для цього потрібно натиснути на пост та вибрати пункт "Інформація".

У Viber можна буде реагувати на повідомлення / Скріншот

Щоправда, у Viber не уточнили коли саме стане доступною нова послуга. Там кажуть, що люди зможуть скористатись нею "незабаром".

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Оновлення нотаток

У новій версії Viber (13.4) повідомлення, переслані з інших чатів у "Мої нотатки", будуть супроводжуватись інформацією про те, з якого чату ви їх переслали. Тож користувач зможе швидше пригадати ситуацію. Оновлення месенджера вже доступне для Android та iOS.