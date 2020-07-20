Кіберполіція викрила групу шахраїв, що займались продажем техніки через інтернет, а коли покупці переводили гроші, просто зникали. Загалом шахраї нажились на півтора мільйона гривень.

Як передає пресслужба кіберполіції, для цієї незаконної діяльності шахраї створили 14 сайтів.

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Деталі

Група злочинців працювала грудня 2016 року. За цей період вони ошукали понад 200 довірливих клієнтів.

Вони запускали сайти, на яких начебто продавали комп'ютерну та побутову та техніку. Також на сайтах розміщували фіктивні пропозиції щодо оренди житла. Кожен такий сайт працював не більше трьох тижнів.

Що загрожує шахраям

Правоохоронці провели 18 обшуків в офісах та помешканнях підозрюваних. В результаті вилучили техніку, телефони, банківські картки та чорнові записи.

Поліція порушила кримінальне провадження. Шахраям загрожує до 12 років тюрми та конфіскація майна.