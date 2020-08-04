Літо в самому розпалі, і багато людей різними способами намагаються врятуватися від спеки. Найефективнішим способом є використання кондиціонера, однак тут є деякі недоліки. Американські вчені вирішили боротися з проблемою іншим шляхом. Вони створили тканину, яка здатна ефективно відводити тепло, дозволяючи навіть в нестерпну спеку відчувати прохолоду.

Згідно з офіційними даними, не менше ніж 10% всієї електроенергії в США у літній період витрачається на кондиціювання повітря в приміщеннях. Тим часом, дослідники запевняють, що ефективнішим методом є охолодження безпосередньо людського тіла, ніж всього приміщення, повідомляє Slashgear.

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Всі існуючі експерименти зі створення охолоджуючого одягу поки не зазнавали успіху. На відміну від них нова охолоджуюча тканина ефективно відводить тепло від тіла. При цьому вона залишається "дихаючою" і на додачу вологовідштовхувальною.

Тизер технології

Особлиості охолоджуючої тканини

Матеріал виготовляється методом електропрядіння полімерного поліуретану, водостійкої версії полімеру, відомого як фторований поліуретан, з додаванням теплопровідного наповнювача, виготовленого з нанолистів нітриду бору. Мембрани всередині матеріалу дозволяють відштовхувати вологу ззовні, разом з тим вони будуть достатньо великі для того, щоб забезпечити випаровування поту з поверхні шкіри людини.



Новий матеріал забузпечує охолодження тіла, теплопровідність та водостійкість тканини

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Дослідники розповідають, що наноліти нітриду бору утворюють мережу, здатну проводити тепло, даючи змогу повітрю вільно циркулювати. Як з'ясувалося, теплопровідність нового матеріалу виявилася вищою, ніж у більшості подібних тканин.

Потенційно нову технологію можна використовувати не лише для охолодження людського тіла, але також залучити для створення сонячних панелей, опріснення морської води і контролю за температурою в електроніці.