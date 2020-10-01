Нова смертельна онлайн-гра: помер підліток з Італії
З'явилася нова небезпечна онлайн-гра, яка призвела до смерті хлопця. Ця гра схожа за принципом на відому смертельну гру Синій кит.
Трагедія трапилась в Італії. Як передає Daily Mail, школяр наклав на себе руки після участі в онлайн-грі. Принаймні до такого рішення прийшли місцеві поліцейські, що займаються розслідуванням.
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11-річний хлопчик залишив передсмертну записку. У ній він сказав, що любить своїх батьків та додав, що "повинен слідувати за чорним чоловіком в капюшоні".
Як кажуть поліцейські, це вигаданий персонаж на ім'я Джонатан Галіндо. Він виглядає як людиноподібний собака і носить темний капюшон.
Гра починається з того моменту, як хтось додає Галіндо в чат. Цей персонаж дає прості завдання на кшталт "прокинутися серед ночі" або "подивитися страшний фільм". Але з часом завдання стають все небезпечнішими. Доходить до того, що учасник має піддати себе смертельній небезпеці або вчинити самогубство.
Що відомо про Синій кит?Це онлайн-гра, яка була поширена переважно в російськомовних соціальних мережах (зокрема, ВКонтакті). Підлітки долучались до закритих груп, після цього отримували свого “куратора смерті”. У перший день гравець зазвичай має намалювати синього кита на руці або вколоти пальця.
Пізніше він мав вирізати або виколоти на шкірі зображення кита, вбити тварину, постояти на краю даху або моста. Якщо ж користувач відмовлявся це робити, то куратори вдавались до шантажу та погроз.