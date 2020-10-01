З'явилася нова небезпечна онлайн-гра, яка призвела до смерті хлопця. Ця гра схожа за принципом на відому смертельну гру Синій кит.

Трагедія трапилась в Італії. Як передає Daily Mail, школяр наклав на себе руки після участі в онлайн-грі. Принаймні до такого рішення прийшли місцеві поліцейські, що займаються розслідуванням.

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11-річний хлопчик залишив передсмертну записку. У ній він сказав, що любить своїх батьків та додав, що "повинен слідувати за чорним чоловіком в капюшоні".

Як кажуть поліцейські, це вигаданий персонаж на ім'я Джонатан Галіндо. Він виглядає як людиноподібний собака і носить темний капюшон.

Гра починається з того моменту, як хтось додає Галіндо в чат. Цей персонаж дає прості завдання на кшталт "прокинутися серед ночі" або "подивитися страшний фільм". Але з часом завдання стають все небезпечнішими. Доходить до того, що учасник має піддати себе смертельній небезпеці або вчинити самогубство.