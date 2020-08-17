Мабуть, головний недолік електромобілів – їх невелика автономність. Один з постачальників Tesla – китайська CATL – повідомила про розробку нової технології, що дозволяє відмовитися від традиційних корпусів, які роблять батареї важкими і громіздкими. В результаті збільшується дальність ходу електромобіля від однієї зарядки.

Китайська компанія CATL, що поставляє літій-залізо-фосфатні батареї (LFP) для Tesla і виробляє акумулятори для Volkswagen і Daimler, недавно підписала договір з японською Honda Motor. повідомляє Gadgetsnow.

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Як вдалося збільшити автономність автівки

Представники компанії розповіли про розробку нової технології, яка дозволить знизити кінцеву вагу батарей. Справа в тому, що для захисту від механічних пошкоджень акумулятори запаяні в міцний важкий кожух. Інженери CATL запропонували встановлювати батареї безпосередньо в шасі і раму автівки. Це дозволить завантажити більше сегментів в автомобіль, збільшивши його автономність.



CATL зпропонувала пакувати батареї прямо в шасі та корпус автівки

За словами голови CATL Цзен Юйцюня, завдяки новій технології вдасться збільшити запас ходу до 800 кілометрів.

Коли запрацює нова технологія

Впровадження подібного способу розміщення батарей планується до 2030 року. В ході галузевої конференції стало відомо, що для забезпечення ключових ресурсів і прискорення глобальної експансії CATL планує інвестувати в технології 2,73 мільярда доларів.