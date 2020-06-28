Одним зі слабких місць сучасних смартфонів є автономність. Вчені з усього світу працюють над новими типами акумуляторів, які дозволять мобільним гаджетам працювати в рази довше, але поки до їх появи ще занадто довго. Сінгапурські дослідники пішли іншим шляхом, вирішивши збільшити час роботи смартфонів завдяки зниженню витрати енергії.

Розроблена фахівцями з Національного університету Сінгапуру методика обіцяє знизити на цілих 80% кількість енергії, споживаної під час передачі даних, розповідає techradar.

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Що це означає

Це означає, що з новою технологією смартфони будуть використовувати в п'ять разів менше енергії при обміні інформацією безпосередньо всередині пристрою або "через повітря".

Контроль за споживанням здійснюється шляхом динамічного регулювання амплітуди сигналу, що передається. Таким чином, для критично важливих завдань будуть застосовуватися стандартні алгоритми, в той час як в більшості випадків програма зможе забезпечити низьке енергоспоживання і максимальну ефективність.

Додатково пристрої можуть оснастити комп'ютерним зором на основі камер з наднизьким енергоспоживанням. Камери працюватимуть постійно, самостійно приймаючи рішення про необхідність зниження рівня енергоспоживання або його підвищення.

Наприклад, коли під час відтворення відео користувач відходить від екрану або відводить очі, система зможе знижувати якість картинки і робити дисплей менш яскравим. Про терміни реалізації подібної технології нічого не відомо.