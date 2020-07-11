За останні роки було безліч потенційно революційних відкриттів у сфері елементів живлення. Разом з тим переважна більшість всієї сучасної техніки як і раніше оснащується звичними літій-іонними акумуляторами. Водночас американські вчені придумали спосіб збільшити термін служби таких батарей.

В результаті трьох років досліджень фахівці з Аргонської національної лабораторії Міністерства енергетики США спільно з Гонконгським університетом науки і технології оголосили про розробку нового катодного покриття, покликаного підвищити безпеку і термін служби літій-іонних акумуляторів.

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Проблеми сучасних акумуляторів

Однією з ключових проблем літій-іонних батарей є те, що заряджений катод при високій напрузі виробляє кисень, який вступає в реакцію з електролітом. В результаті цього на поверхні катода утворюється плівка, яка знижує кількість переданої між електродами енергії. І в результаті падає місткість акумулятора. Для вирішення цієї проблеми на катод наноситься спеціальне покриття. Однак воно покриває лише невелику зовнішню частину катода, тому при високих температурах або напругах акумулятор продовжує деградувати.

Нова розробка

Нове покриття, яке отримало назву PEDOT, засноване на провідному полімері. Воно наноситься методом окислювального хімічного осаду з парової фази, в якому використовується газ, щоб забезпечити нанесення покриття на кожну частку катода для формування цілісної та міцної оболонки. В результаті катод захищений від впливу високих температур та напруг.

За словами вчених, нове покриття дозволяє збільшити робочу напругу літій-іонних акумуляторів з 4,2 до 4,6 В. І хоча це всього 15-процентне поліпшення, дослідники впевнені, що це призведе до помітного зниження вартості елементів живлення та збільшення їх терміну служби.

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Що це дасть

Із застосуванням нової технології смартфони, смарт-годинники, бездротові навушники, ноутбуки і навіть електромобілі зможуть працювати довше без зарядки. Однак про комерційне застосування технології наразі говорити рано.