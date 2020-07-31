Більшість дронів-мультикоптерів тримаються у повітрі приблизно півгодини, після чого їх акумулятор потрібно перезаряджати від одного до двох годин. Технологія FlashBattery, розроблена ізраїльською компанією StoreDot, не збільшує час польоту, але дозволяє поповнити батарею всього за п'ять хвилин.

Три роки тому StoreDot придумала, як заряджати смартфони і електромобілі за 5 хвилин. Тепер же компанія представила робочу версію технології, пише New Atlas.

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Напередодні компанія розповіла, що впровадила модифікацію готового пристрою в систему автономної зарядки дронів, які обладнані акумуляторами StoreDot.

Розробники стверджують, що повністю використану батарею можна зарядити до 100% за п'ять хвилин, хоча ємність енергії цієї батареї трохи менше, ніж у традиційної літій-іонної моделі. В результаті час польоту стає трохи менше.

Ціна системи поки не оголошена, але відомо, що вона буде на рівні існуючих батарей для дронів, при обліку всіх витрат на експлуатацію і часу простою дрона в очікуванні зарядки. Комерційний випуск технології FlashBattery намічений на кінець цього року.

Що це дає

Дрони зможуть проводити більше часу, займаючись виконанням своїх безпосередніх завдань, і їм не доведеться постійно повертатися на базу для заміни акумуляторів. У той же час, швидке зарядження дозволить їм поширити свою діяльність на сфери, де використання дронів досі не практикувалося саме через необхідність їх довгої перезарядки або ручної зміни акумулятора.

Як це працює

В основі технології лежать наноточки, хімічно синтезовані пептиди, які формують базу багатофункціонального електроду, дозволяючи суперконденсаторам швидко заряджатися, а розряджатися повільно, як літій-іонна батарея. Це з'єднання має більш високу температуру горіння, ніж графіт. Ще ж і надто, сировина для таких батарей не дорога, доступна і екологічно чиста.