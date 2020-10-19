Інженери канадського Університету Ватерлоо знайшли оригінальний метод роботи зі штучним інтелектом, який значно скорочує терміни його навчання новим моделям.

Відповідно до опису методу, ШІ-моделі буде достатньо одноразового навчання для подальшого розпізнавання заданих предметів, повідомляє Technology Review. Оригінальний спосіб під робочою назвою "менше одного" дослідники представили на прикладі рукописних цифр. Раніше комп'ютера потрібно було до 60 000 навчальних зображень, проте цього разу йому надали одну зведену картинку, в якій "змішали" безліч варіантів написання зі спеціальними позначками.

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Як працює новий метод

Якщо взяти, наприклад, цифру 3, вона виглядає як цифра 8, але не як цифра 7. М'які ярлики намагаються вловити ці загальні функції. Тому замість того, щоб сказати машині: "Це зображення – цифра 3", ми говоримо, що це зображення на 60% цифра 3, на 30% цифра 8 і на 10% цифра 0,

– пояснив один з авторів проєкту.

Щоб довести, що у методу немає обмежень в категоріях, дослідники протестували алгоритм на моделі kNN, яка класифікує об'єкти за сусідніми ознаками з використанням графічного підходу. Хоча результати виявилися позитивними, з розробкою більш складних алгоритмів, завдання значно ускладнюється.

Зараз команда дослідників працює над спрощенням способу створення крихітних синтетичних наборів даних. У перспективі це допоможе значно прискорити навчання ШІ у всіх галузях його застосування.