Neuralink, таємнича компанія з розробки мозкових імплантів, проведе другу прес-конференцію 28 серпня. Її засновник Ілон Маск нагадав девіз Neuralink: "Не можеш запобігти – очоль". Йдеться про неминуче, з його точки зору, появу штучного інтелекту, який перевершить людину.

Про другу пресконференцію Neuralink Ілон Маск за звичкою розповів у своєму твіттері. Інших деталей мільярдер не повідомив – лише заінтригував.

Не пропустіть Tesla вже підготувала революційну технологію для безпілотних авто

Зачекайте поки не побачите нову версію і порівняйте її з тією, що була представлена в минулому році. Це приголомшливо,

– написав Маск.

Wait until you see the next version vs what was presented last year. It’s *awesome*. — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020

Трохи про компанію Neuralink

Компанія Neuralink була заснована у 2016 році з місією зрівняти шанси людства в гонці інтелектів з машинами. Кілька років, поки її глава та ідейний натхненник Ілон Маск займався виробництвом електромобілів Tesla і багаторазових ракет SpaceX, Neuralink залишалася в тіні і проводила дослідження, не привертаючи до себе уваги. Однак минулого липня світ дізнався про те, чим саме займалися вчені.

На заході 2019 року був представлений чіп N1 розміром 4 на 4 мм, який імплантується в мозок пацієнта. У нього тисячу двадцять чотири електроди, кожен з яких товщиною 5 мікрон. Чіп захований в герметичному корпусі 8 мм діаметром.



Чип N1 у капсулі яка монтується в мозок пацієнта

Модуль, розташований за вухом, з'єднаний з чіпом і посилає радіосигнали, що дозволяють людині керувати смартфоном або комп'ютером силою думки. Також компанія розробила робота для імплантації чіпа.



Модуль керування, який кріпиться за вухом та з'єднується з чипом

Тоді ж було сказано, що клінічні випробування повинні початися в кінця 2020 року на пацієнтах з паралічем чотирьох кінцівок. А тепер стала відома дата проведення наступного звітного заходу, на якому нам, ймовірно, покажуть наступне покоління чипа.