Попри безліч нововведень, що з'явилися у травневому оновленні Windows 10, після його встановлення низка користувачів зіткнулася з проблемами в роботі браузера Google Chrome. Збій в додатку призводить до постійного "вильоту" з облікового запису та скидання авторизації на різних сайтах.

На форумах Reddit і Google почали з'являтися скарги, пов'язані з багом при спробі синхронізації Chrome з обліковим записом Google, розповідає mspoweruser.

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У чому полягає проблема

При кожному запуску браузера користувачам доводиться повторно вводити дані облікового запису, а позбутися від цієї процедури не допомагає навіть перевстановлення програми. Крім того, у низці випадків пропадають збережені раніше cookie-файли, що призводить до виходу з різних веб-сервісів.

Чому це відбувається

Помилку заочно пов'язують з травневим оновленням Windows 10 версії 2004, оскільки подібний баг не був помічений в попередніх релізах. Microsoft поки не прокоментувала ситуацію, а в Google, за чутками, вже приступили до вивчення проблеми.

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Як вирішити проблему

В ролі тимчасового рішення ентузіасти пропонують закрити процес Chrome.exe у вікні диспетчера завдань Windows (Ctrl+Alt+Del). Після цього слід натиснути комбінацію клавіш Win+L для блокування системи і виконати повторний вхід – в такому випадку Chrome не "відвалиться" від прив'язаного облікового запису Google.