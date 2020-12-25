Компанія Apple випустила iPhone SE (2020) навесні. З того часу смартфон отримав шалену популярність. Тож не дивно, що зараз виробник розпочав роботу над "бюджетником".

Принаймні про це кажуть джерела. Більше того, в мережі вже з'явилися нові подробиці про пристрій, зокрема дані про дисплей та камеру, пише 4pda.

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Що відомо про iPhone SE 3

Як кажуть китайські мережеві інформатори, головною відмінністю новинки від iPhone SE (2020) стане розмір дисплея. Новинка буде більшою – до 6,06 дюйма.

Також виробник має збільшити кількість модулів основної камери. на заміну одинарній камері прийде подвійна. Щодо дизайну, то “стара добра класика” залишається – товсті рамки, сканер відбитків Touch ID та кнопка "Додому".

Точна назва майбутньої новинки поки невідома. Можливо він матиме назву iPhone SE 3 або iPhone SE Plus.

Ціна

Галузевий аналітик Мін-Чі Куо також заявив, що оновлена ​​версія "бюджетника" на китайському ринку складе 3500 юанів (це 536 доларів або 15 тисяч гривень).