Команда ком'юніті-менеджерів S.T.A.L.K.E.R. 2 продовжує справу своїх колег, які колись займалися просуванням оригінальної гри. Розробники не часто тішать спільноту новинками про гру, але факти стають все цікавішими.

Цього разу пролив світло на нові подробиці шутера представник GSC Game World, який користується ніком McCulkin в офіційному дискорті гри, повідомляє 24 канал.

Цікаво Довгоочікувана гра S.T.A.L.K.E.R. 2: з'явився новий тизер

Що розказали про гру

Слова розробника публікуємо зі збереженням орфографії та пунктуації автора.

"Упевнений, що S.T.A.L.K.E.R. 2 буде грою, яка буде дивувати. І тих, хто грав тільки в основну трилогію і ніколи не грав в модифікації, і тих, хто постійно шукав для себе щось нове за допомогою надбудов. Настають нові механіки, цікаві рішення і фішки, яких не було у попередніх іграх. Але ми намагаємося зробити так, щоб гравці відразу зрозуміли: так, це S.T.A.L.K.E.R. "Невелика новизна" в контексті такого великого періоду вже точно не зовсім актуальна фраза. З останньої гри пройшло багато часу, щоб в S.T.A.L.K.E.R. 2 була лише "невелика новизна". Гравців чекає найбільший відкритий світ, у рамках всесвіту гри, в сеттингу постапокаліпсису, що працює з нелінійним сюжетом", – зазначив McCulkin.

Звичайно ж, особливо примітним виглядає фраза про "найбільший відкритий світ в сеттингу постапокаліпсис". Карта Fallout 76, наприклад, являє собою зону приблизно в 16 квадратних миль. Але мало просто зробити велику карту, її ще слід наповнити цікавим контентом. Чи вийде це у розробників S.T.A.L.K.E.R. 2? Дізнаємося вже у найближчі роки.

Офіційний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, відео: