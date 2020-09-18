Незабаром очікується презентація нових iPhone. І хоча в мережі вже багато інформації про них, достовірно поки ще нічого не підтверджено. Наприклад, за останні кілька місяців різні інсайдери повідомляли про ціну майбутніх смартфонів. Згідно з новими повідомленнями, новинки будуть дорожчими від минулорічних моделей.

Раніше повідомлялося, що ціна iPhone 12 може стартувати з 549 доларів за найбільш доступну модифікацію 5,4-дюймової моделі у версії з 4G, тоді як 5G-варіанту приписували ціну в 649 доларів, повідомляє 24 канал.

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Була також інформація, що Apple збереже початковий цінник на рівні минулорічного iPhone 11 – 699 доларів. Однак тепер інсайдери запевняють, що нові моделі однозначно будуть дорожчими від минулорічних, повідомляє Gizmochina.

Чому iPhone 12 подорожчає

Підвищення вартості нових iPhone пов'язують не тільки з впровадженням підтримки мереж п'ятого покоління, але також з подорожчанням компонентів. З цих причин очікується, що ціни на iPhone 12 стартуватимуть з 749 доларів. І це при тому що з комплектації смартфонів зникнуть навушники і блок живлення для зарядки. Передбачається, що Apple буде окремо продавати зарядку потужністю 20 Вт.

Apple може оголосити дату презентації нових iPhone в найближчі тижні.

Тим часом, одразу після великої презентації, яка відбулась 15 вересня, Apple офіційно випустила нову версію операційної системи iOS 14. Список iPhone, які можуть оновити ОС можна переглянути за цим посиланням.