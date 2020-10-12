Авторитетний інсайдер Макс Вайнбах, відомий за численними достовірними публікаціями, уточнив низку характеристик серії iPhone 12 за день до презентації Apple. Зокрема, інформатор розповів своїм підписникам про автономність, модулі камери та особливості роботи сканера Face ID майбутніх новинок.

Нові деталі про iPhone 12 та 12 Pro

У своєму твіттері @PineLeaks інсайдер повідомив, що iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max зможуть працювати на одному заряді як мінімум на годину довше у порівнянні з попередниками, однак автономність iPhone 12 mini скоротиться порівняно з базовим iPhone 11. Оновлений датчик розпізнавання обличчя Face ID, за даними джерела, буде спрацьовувати ще швидше за рахунок використання нового алгоритму динамічного зонування.

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Нові можливості камери

Вайнбах також заявив, що iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max отримають функцію чотирьох- і п'ятикратного оптичного зуму для основної камери відповідно. Крім того, Apple покращить якість цифрового збільшення завдяки об'єднанню декількох кадрів з різним рівнем масштабування з використанням алгоритму підвищення різкості. Для поліпшення якості картинки смартфон використає технологію Deep Fusion і Smart HDR 3.

За даними джерела, надширококутний об'єктив iPhone 12 отримає світлосильну діафрагму, яка поліпшить якість зйомки при слабкому освітленні, і просунуті можливості в області макрофотографії. Щодо запису відео інформатор приписує новинці функцію створення 4K-роликів з кадровою частотою до 240 fps.

Коли покажуть нові iPhone?

Презентація смартфонів серії Apple iPhone 12 відбудеться вже завтра, 13 жовтня. Окрім нових смартфонів Apple також може показати: