Відтепер українці зможуть отримувати інформацію про щтрафи та борги за виконавчими провадженнями прямо у додатку Дія. Крім того у тому ж додатку доступна можливість сплатити усі штрафи та борги.

5 жовтня Мінцифри презентувало оновлену версію застосунку Дія 2.0 з новими послугами та функціями, повідомляє 24 канал. Серед низки нових можливостей українці отримали доступ до інформації про штрафи та борги за виконавчими провадженнями, а також можливості їх сплати прямо в додатку Дія.

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Перегляд та оплата штрафів ПДР і боргів за виконавчим провадженням тепер доступні у додатку Дія. Раніше цими послугами могли скористатися лише тестувальники додатку, однак з 5 жовтня Дія 2.0 стала доступною усім українцям, а разом з нею і низака нових послуг та функцій.

Набагато простіше сплачувати в онлайні у застосунку. Скоро борги майнового характеру можна буде відслідковувати не тільки у застосунку, а й у кабінеті громадянина на порталі,

– зазначив Федоров.

Як це працює

Оплата штрафів або боргів відбувається в декілька натискань. При цьому квитанція зберігається у додатку, її можна завантажити або надіслати на електронну пошту. Після оплати можна відслідковувати зміну статусу боргу чи штрафу.

Знайти нові послуги у додатку Дія просто. Відтепер послуги та документи відфільтровані в окремі розділи внизу додатка. У розділі "Документи" доступні усі цифрові версії документів користувача, а у розділі "Послуги" – нові модливості для українців, які можна здійснити прямо у додатку.