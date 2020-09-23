Компанія HMD Global, якій належить бернд Nokia, випустила кілька нових Android-смартфонів. Це бюджетники Nokia 2.4 та Nokia 3.4. Це оновлені версії минулорічних девайсів Nokia 2.3 і Nokia 3.2.

Детальніше про характеристики новеньких Nokia 2.4 та Nokia 3.4 розповіло видання GSM Arena.

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Детальніше про Nokia 2.4

Nokia 2.4 отримав екран діагоналлю 6,5 дюйма зі співвідношенням сторін 20: 9 та каплевидним вирізом вгорі екрану. Серцем пристрою став процесор SoC MediaTek Helio P22 у парі з 2 ГБ оперативної пам'яті. Флеш-памяті тут передбачено 32 ГБ.

Основна камера подвійна з роздільною здатністю основного модуля на 13 Мп та сенсором глибини на 2 Мп. Фронтальна має роздільну здатність 5 Мп.

Ємність акумулятора тут 4500 мАг. Для заряду тут використовують порт microUSB. З цікавого також варто відзначити – це модуль NFC для безконтактних платежів.

Ціна. На американському ринку Nokia 2.4 оцінили у 139 доларів (3 800 гривень).

Бюджетний Nokia 2.4 / Фото gsmarena.com

Характеристики Nokia 3.4

Смартфон отримав екран розміром 6,39 дюйма та співвідношенням 19.5: 9. Фронтальна камера розміщена у спеціальному вирізі у лівому верхньому кутку.

Nokia 3.4 оснащений процесором SoC Snapdragon 460, що працює у парі з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ флеш-пам'яті.

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Основна камера у Nokia 3.4 – потрійна, з модулями на 13, 5 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп. Ємність акумулятора – 4000 мАг.

Ціна Nokia 3.4 у США – 179 доларів (майже 5 тисяч гривень).