Після того, як США запровадила санкції проти китайського виробника Huawei, компанія втратила можливість використовувати процесори Kirin. Однак, джерела повідомляють про нову домовленість виробника з компанією Qualcomm.

Видання Gizmochina повідомляє, що Qualcomm отримала відповідний дозвіл від уряду США, тож готова співпрацювати з Huawei. Про це свідчить свіжий інсайдерський звіт.

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Деталі

За даними ЗМІ, флагманські смартфони оновлених серій P і Mate вже будуть оснащеними процесорами Snapdragon. Раніше заявки на дозвіл співпрацювати з китайським виробником також подали Intel, AMD, Samsung Display і Sony.

Раніше виробник TSMC припинив поставки китайському партнеру, адже на заводах компанії встановлено обладнання американського виробництва.

Тоді генеральний директор Huawei Consumer Business Річард Ю заявив, що флагманська лінійка смартфонів Mate40 може стати останньою, що використовує сімейство чіпів Kirin.

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Відтак, нова серія Huawei P50, реліз як відбудеться в наступному році, буде побудований на базі процесора Snapdragon 875. Що стосується флагмана Mate40, то, за чутками, Huawei може перевести його на платформу Qualcomm відразу після її презентації в грудні 2020 року.

Також китайська компанія активно співпрацює з компанією MediaTek.