Нещодавно Google оголосила, що з 1 червня 2021 роки за збільшену ємності сховища для резервних копій фотографій і відео у високій якості користувачам Android доведеться доплатити. Компанія також зазначила, що смартфонів серії Pixel нововведення не торкнеться – але, як виявилося, мова йшла не про всі моделі фірмової лінійки.

За заявою Google, синхронізований з хмарним сховищем медіаконтент буде враховуватися за обсягом для майбутніх моделей смартфонів сімейства Pixel.

Цікаво Google уріже безкоштовні можливості свого популярного сервісу

Як і у випадку з гаджетами інших виробників, дані, завантажені з нових фірмових апаратів в "Google Фото", будуть займати місце на "Google Диску".



Відтепер фото займатимуть місце у сховищі Google

Якщо у мене вже є Pixel?

Представники пошукового гіганта наголосили, що мовиться саме про майбутні пристрої. Усі власники актуальних "пікселів", як і було зазначено раніше, зможуть користуватися хмарним сховищем без обмежень. Однак при зміні ґаджета їм доведеться оплачувати додаткову ємність для вивантаження файлів при перевищенні обсягу резервної копії в 15 ГБ.

Як збільшити обсяг сховища

Користувачам буде запропоновано тарифний план Google One. Відтак за 100 ГБ додаткового дискового простору на сервері власникам Android-гаджетів потрібно буде доплатити приблизно 500 гривень на рік при одно разовій оплаті, або приблизно 50 гривень на місяць при періодичному виставленні рахунку. Винятком стануть власники смартфонів сімейства Google Pixel – для них обмежень за обсягом зберігання файлів у хмарі передбачено не буде.