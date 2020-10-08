Українське представництво Huawei провело онлайн-презентацію, в рамках якої офіційно презентували нові бездротові навушники Huawei FreeBuds Pro. Це перші у світі навушники з динамічною системою активного шумозаглушення.

24 канал теж брав участь у цій презентації, тож детальніше розповімо про новинку.

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Що цікавого

Huawei FreeBuds Pro отримала динамічну підвіску між динаміком і динамічним драйвером. Вона стабілізує акустичну систему всього навушника і зменшує вібрації для чіткого та чистого звучання в різних умовах.

Завдяки функції Dynamic EQ Adjustment навушники автоматично оптимізують звук з урахуванням рівня шуму навколишнього середовища.

Нові TWS-навушники Huawei FreeBuds Pro / Фото пресслужба Huawei

Huawei FreeBuds Pro оснащені двома мікрофонами ззовні та всередині, які автоматично розпізнають умови довкола і перемикаються між трьома режимами для ефективного усунення шумів:

ультрарежим (Ultra Mode),

комфортний (Cozy Mode),

загальний (General Mode).

Huawei FreeBuds Pro на одному заряді можуть пропрацювати до 4,5 годин з активним шумозаглушенням або до 7 годин із вимкненою функцією.

Цікаво, що активувати функцію шумоподавлення можна просто доторкнувшись ніжки навушника.

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Також Huawei FreeBuds Pro розпізнають жести користувачів, наприклад для регулювання гучності, відповіді на дзвінки чи програвання улюблених треків. Достатньо просто провести пальцем по ніжці навушника, щоб активувати необхідну функцію.

Huawei FreeBuds Pro мають кілька інтелектуальних функцій. Зокрема, це режими Awareness Mode і Voice Mode для чіткого розпізнавання звуків довкола.

Ціна

В Україні Huawei FreeBuds Pro надійдуть у продаж 30 жовтня. Рекомендована ціна новинки – 5 999 гривень.