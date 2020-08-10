Чим ближче осінь, та ймовірна дата презентації нової лінійки iPhone 12, тим з’являється більше чуток про майбутню новинку. Популярний інсайдер розповів про продуктивність процесора Apple A14 Bionic для iPhone 12.

Інформатор під псевдонімом Komiya переконує, що стрибок продуктивності в порівнянні з A13 Bionic буде величезним, передає wccftech.com.

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За його словами, щодо потужності CPU очікується приріст на 40%. Що стосується графіки, то продуктивність має зрости до 50%.

Чи можна вірити

Традиційно, нові смартфони Apple задають планку продуктивності. Раніше бути чутки, що новий процесор дасть змогу компанії істотно наростити швидкодію і енергоефективність однокристальної системи A14 Bionic.

A14 compared to A13

CPU +40%

GPU +50% — Komiya (@komiya_kj) August 10, 2020

Також відомо, що A14 Bionic збереже ту ж 6-ядерну конфігурацію, що і попередник, тобто 2 потужних ядра в зв'язці з 4 енергоефективними.

Таким чином потужність A14 Bionic може бути вищою, ніж у 15-дюймового MacBook Pro на базі процесорів Intel.

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Що стосується інформатора Komiya, то він вже не раз ділився подробицями про прийдешні смартфони Apple. Наразі 100% підтвердження ці чутки не отримали.